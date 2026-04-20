Monopoli Foggia, invasione di campo dei tifosi dopo la sconfitta
Tifosi del Foggia assaltano il campo dopo la sconfitta contro il Monopoli per contestare una stagione negativa, scatenando momenti di tensione e intervento della polizia davanti al pubblico sugli spalti
Scene di tensione allo stadio di Monopoli al termine della sfida contro il Foggia, conclusa con una sconfitta per 1-0 per gli ospiti. Subito dopo il triplice fischio, alcuni sostenitori rossoneri hanno fatto irruzione sul terreno di gioco con il volto coperto, puntando direttamente verso i calciatori.
L’episodio è scattato pochi istanti dopo la fine della gara. I giocatori del Foggia, colti di sorpresa, si sono allontanati rapidamente per rifugiarsi negli spogliatoi mentre sul campo intervenivano le forze dell’ordine, già presenti per presidiare un match considerato a rischio.
Alla base della protesta c’è il rendimento della squadra, attualmente in piena zona playout. Con 27 punti in classifica, il Foggia occupa il terzultimo posto, davanti soltanto a Trapani e Siracusa, e dovrà giocarsi la permanenza in Serie C negli spareggi salvezza.
Intervento della polizia e due fermati dopo l’invasione
Gli agenti sono riusciti a contenere la situazione in pochi minuti. Un tifoso è stato bloccato e ammanettato sotto la tribuna centrale, mentre un secondo è stato fermato vicino a una porta da poliziotti in borghese presenti a bordo campo.
Dopo circa dieci minuti di caos, la situazione è tornata sotto controllo e la gara è stata ufficialmente conclusa con la vittoria del Monopoli, decisa dal gol di Fall realizzato al 9’ della ripresa.
L’episodio ha lasciato il segno tra i presenti, con il pubblico sugli spalti testimone diretto di un’invasione che ha rischiato di degenerare ulteriormente prima dell’intervento delle forze dell’ordine.
19.04.2026 — ???? Monopoli vs Foggia. Foggia fans invaded the pitch, causing and clashing with players and security. Foggia were beaten 1-0 by Monopoli and face relegation to Serie D pic.twitter.com/JoPT5SNTc8— Ultras Clips (@ultras_clips) April 20, 2026
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