Jannik Sinner cambia agente: l'amico Alex Vittur alla guida del management

Jannik Sinner ha annunciato la fine della collaborazione con Lawrence Frankopan, CEO di StarWing Sports, durata cinque anni. D'ora in avanti, la gestione delle attività commerciali di Sinner sarà affidata esclusivamente ad Alex Vittur, fondatore di AVIMA Sports & Business Management.

Alex Vittur, ex tennista professionista, ha avuto un ruolo significativo nella carriera di Sinner sin dall'età di 12 anni, supportandolo in scelte fondamentali come il trasferimento a Bordighera per allenarsi con Riccardo Piatti. Sinner lo considera una figura di famiglia, definendolo "amico, fratello, famiglia".

Durante la collaborazione con StarWing Sports, Sinner ha stretto partnership con marchi prestigiosi come Gucci, Rolex, Lavazza, Fastweb e Intesa Sanpaolo. L'obiettivo attuale è superare i 30 milioni di euro di ricavi commerciali, mantenendo le collaborazioni esistenti e sviluppandone di nuove.

Sinner sta scontando una sospensione di tre mesi a seguito di un accordo con la WADA per la presenza di clostebol nel suo organismo, con rientro previsto per il 4 maggio 2025. Nonostante la squalifica, l'immagine del tennista è rimasta solida, con gli sponsor che continuano a sostenerlo.

