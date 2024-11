ATP Finals: Jannik Sinner supera Alex De Minaur in due set

Jannik Sinner ha iniziato con successo la sua partecipazione alle ATP Finals 2024 di Torino, sconfiggendo l'australiano Alex De Minaur con un punteggio di 6-3, 6-4 in 1 ora e 25 minuti. Questo incontro, valido per la prima giornata del Gruppo Ilie Nastase, ha visto il numero 1 del mondo confermare la sua supremazia, portando a otto le vittorie su altrettanti confronti diretti con De Minaur. Il prossimo appuntamento per Sinner è fissato per martedì 12 novembre, quando affronterà lo statunitense Taylor Fritz, vincitore al debutto contro il russo Daniil Medvedev.

Nel primo set, Sinner ha subito un break nel terzo game, trovandosi in svantaggio per 1-2. Tuttavia, l'altoatesino ha reagito prontamente, recuperando il break nel game successivo e portandosi sul 2-2. Successivamente, ha strappato nuovamente il servizio all'avversario, avanzando sul 4-2. Questo vantaggio è stato sufficiente per chiudere il primo parziale con un 6-3 in 36 minuti.

Il secondo set è iniziato in equilibrio, ma nel quinto game Sinner ha capitalizzato la quarta opportunità di break, portandosi in vantaggio. Da quel momento, ha mantenuto il controllo del gioco, non concedendo a De Minaur alcuna possibilità di break. Con una prestazione solida, Sinner ha chiuso il set sul 6-4, assicurandosi la vittoria nel match d'esordio delle ATP Finals.

Questo successo consolida la posizione di Sinner come leader del Gruppo Ilie Nastase e rafforza le sue ambizioni nel torneo di fine stagione. La prossima sfida contro Taylor Fritz sarà determinante per il proseguimento del percorso dell'azzurro nelle ATP Finals 2024.