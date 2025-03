Neonata trasportata illegalmente dal Marocco all'Italia per essere venduta: quattro arresti a Torino

La Polizia di Stato di Torino ha arrestato quattro cittadini marocchini coinvolti in un grave caso di traffico di minori. Una coppia è accusata di aver introdotto illegalmente in Italia una neonata, trasportandola dal Marocco nascosta in una busta della spesa, con l'intento di venderla. Altri due connazionali sono stati arrestati per favoreggiamento personale, avendo ospitato temporaneamente la piccola nella loro abitazione.

Le indagini, avviate dopo una segnalazione alla Procura di Torino, hanno rivelato che la neonata, nata ad agosto 2024, era stata ceduta dalla madre biologica alla coppia indagata. Nel mese di ottobre, la donna ha portato la bambina in Italia su una nave proveniente da Tangeri, nascondendola in una busta della spesa e senza registrarla nella lista passeggeri. Il lungo viaggio ha causato problemi di salute alla piccola, rendendo necessario il ricovero in ospedale una volta giunta a Torino.

Per evitare possibili indagini, la coppia ha affidato temporaneamente la bambina a due connazionali, in attesa di trovare un acquirente disposto a prendersene cura in cambio di denaro. Le autorità hanno scoperto che, temendo di essere scoperti, gli indagati stavano pianificando di trasferire la neonata all'estero per impedire alle forze dell'ordine di trovarla.

Il 12 marzo, gli agenti della Squadra Mobile di Torino e della Sezione di polizia giudiziaria della Procura hanno individuato l'abitazione dove la bambina era ospitata. La neonata, in buone condizioni di salute, è stata immediatamente trasportata in ospedale per accertamenti sanitari e successivamente affidata a una famiglia affidataria.

Le autorità stanno attualmente svolgendo ulteriori accertamenti per identificare la madre biologica della bambina e chiarire completamente le circostanze di questo grave caso di traffico di minori.

