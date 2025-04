Traffico di migranti, 15 arresti in un'operazione internazionale tra Italia e altri quattro Paesi

La Polizia di Stato ha smantellato un'organizzazione criminale internazionale dedita al traffico di esseri umani, con l’arresto di 15 persone di nazionalità egiziana. L’operazione, denominata El Rais, è stata condotta dopo un’articolata indagine coordinata dalla Procura distrettuale di Catania e ha portato all’emissione di ordinanze di custodia cautelare in carcere per tutti gli indagati.

Le accuse nei loro confronti includono associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aggravata dalla dimensione transnazionale e dal rischio per la vita dei migranti coinvolti. L'organizzazione agiva tra Turchia e Italia, curando il trasporto illegale di migranti attraverso rotte marittime e terrestri.

Gli arresti sono stati eseguiti in diverse località italiane, tra cui le province di Cosenza, Catania e Catanzaro, ma anche all’estero, in Albania, Germania, Oman e Turchia. L'operazione ha coinvolto diversi corpi di polizia internazionali in una complessa attività di cooperazione.

