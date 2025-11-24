Torino, neonata in condizioni gravi dopo un parto in casa a Ciriè

Una neonata è ricoverata in condizioni gravi dopo essere venuta alla luce in un’abitazione di Ciriè, nella mattinata di lunedì 24 novembre. L’allarme è scattato quando un familiare della madre ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118 di Azienda Zero.

All’arrivo del personale medico, la piccola è stata trovata con la testa immersa in acqua. Gli operatori hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione, riuscendo a stabilizzarla per il trasporto verso il vicino ospedale.

Leggi anche Sinner conquista Torino e Laila lo abbraccia: la celebrazione dopo la vittoria alle Atp Finals

Dopo un primo intervento d’urgenza, la bimba è stata trasferita in un ospedale di Torino per ricevere cure specialistiche. Le sue condizioni restano critiche.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’episodio. La procura di Ivrea è stata informata e ha avviato gli accertamenti del caso.