Terremoto di magnitudo 3.1 scuote la provincia di Catania: epicentro a Ramacca

Nelle prime ore del 25 novembre 2024, precisamente alle 03:59, una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 ha interessato la provincia di Catania. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha localizzato l'epicentro a circa 11 chilometri dal comune di Ramacca, con un ipocentro situato a una profondità di 9,1 chilometri.

Secondo la scala Richter, un evento sismico di questa entità è classificato come "molto leggero" e spesso avvertito dalla popolazione, ma generalmente non causa danni significativi. Fortunatamente, al momento non si registrano segnalazioni di danni a persone o cose.

La Sicilia orientale, e in particolare la provincia di Catania, è nota per la sua attività sismica, spesso correlata alla vicinanza dell'Etna, uno dei vulcani più attivi d'Europa. Eventi sismici di lieve entità sono relativamente comuni nella regione e vengono costantemente monitorati dalle autorità competenti per garantire la sicurezza della popolazione.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sugli eventi sismici in Italia, è possibile consultare il sito ufficiale dell'INGV.

