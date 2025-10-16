Forte terremoto di magnitudo 6,5 scuote la Papua orientale in Indonesia
Un terremoto di magnitudo 6,5 ha colpito oggi la provincia orientale di Papua, in Indonesia, come segnalato dall’US Geological Survey (USGS). Le autorità hanno precisato che non è stato emesso alcun allarme tsunami.
Il sisma si è verificato alle 14:48 ora locale, con epicentro situato a circa 200 chilometri da Jayapura, la capitale provinciale. L’ipocentro è stato individuato a una profondità di 35 chilometri, secondo i dati diffusi dall’USGS.
Le scosse sono state avvertite distintamente in diverse aree della Papua orientale, ma al momento non si registrano danni gravi o vittime. Le autorità locali stanno comunque monitorando la situazione e verificando eventuali conseguenze nelle zone più vicine all’epicentro.