Miami Open 2025: Programma, Partecipanti Italiani e Dettagli sulla Diretta TV

Il Miami Open 2025 si terrà dal 16 al 30 marzo presso l'Hard Rock Stadium di Miami Gardens, Florida. Questo torneo rappresenta la seconda tappa del tradizionale "Sunshine Double" nel tennis, seguendo Indian Wells.

Il Miami Open 2025 sarà trasmesso in diretta e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il tabellone femminile sarà disponibile anche su SuperTennis. Lo streaming è accessibile tramite l'app SkyGo e NOW per Sky Sport, mentre SuperTennis offre la visione attraverso il proprio sito web e SuperTenniX per il circuito WTA.

Programma del Torneo

16-18 marzo: Qualificazioni

Qualificazioni 19 marzo: Inizio del tabellone principale femminile

Inizio del tabellone principale femminile 20 marzo: Inizio del tabellone principale maschile

Inizio del tabellone principale maschile 25-26 marzo: Quarti di finale

Quarti di finale 27 marzo: Semifinali femminili

Semifinali femminili 28 marzo: Semifinali maschili

Semifinali maschili 29 marzo: Finale singolare femminile e doppio maschile

Finale singolare femminile e doppio maschile 30 marzo: Finale singolare maschile e doppio femminile

Partecipazione Italiana

Otto tennisti italiani sono presenti nel tabellone principale maschile:

Lorenzo Musetti

Matteo Berrettini

Lorenzo Sonego

Matteo Arnaldi

Flavio Cobolli

Luciano Darderi

Mattia Bellucci

Federico Cinà (wild card)

Nel tabellone femminile, le rappresentanti italiane sono:

Jasmine Paolini

Elisabetta Cocciaretto

Lucia Bronzetti

Il sorteggio del tabellone maschile si è svolto il 17 marzo alle 18:00 ora italiana, mentre quello femminile si è tenuto il 16 marzo alle 17:00 ora italiana.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è consigliabile consultare i siti ufficiali dei broadcaster e degli organizzatori del torneo.

