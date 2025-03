Atp Miami Open 2025: gli italiani in campo oggi e dove seguire le partite in TV

Oggi, mercoledì 19 marzo 2025, inizia il tabellone principale maschile del Miami Open. Diversi tennisti italiani scenderanno in campo nel primo turno:

Flavio Cobolli se la vedrà con il cileno Nicolás Jarry. Nei precedenti tre confronti, Cobolli è in vantaggio per 2-1.

Luciano Darderi sfiderà lo spagnolo Pedro Martínez. Nei due incontri precedenti, ciascuno ha ottenuto una vittoria.

Lorenzo Sonego giocherà contro l'argentino Mariano Navone. Sonego ha vinto l'unico precedente tra i due, disputato a Wimbledon lo scorso anno.

Le partite inizieranno alle 16:00 ora italiana, con gli incontri che si protrarranno durante la notte.Gli orari specifici delle sfide degli italiani non sono ancora stati definiti.

Tutte le partite del Miami Open saranno trasmesse in diretta e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il torneo femminile sarà disponibile anche su SuperTennis. È possibile seguire l'evento in streaming tramite l'app SkyGo e su NOW, oltre che sul sito di SuperTennis e su SuperTenniX per quanto riguarda il circuito WTA.

