Video Gattuso e Jelicic: scontro acceso in diretta TV

Dopo la sconfitta per 0-3 dell'Hajduk Spalato contro il Rijeka, l'allenatore Gennaro Gattuso ha avuto un acceso confronto in diretta televisiva con l'opinionista ed ex calciatore Joško Jelicic.

Durante l'intervista post-partita negli studi di MAXSport, Gattuso ha accusato Jelicic di mancanza di rispetto, affermando: "Parli troppo, devi portare rispetto alle persone. Parli sempre in maniera negativa." Jelicic ha replicato invitando Gattuso a non agitare la mano davanti al suo viso e sottolineando: "Sei uno straniero qui, sei arrivato dall'Italia e devi portare rispetto."

La discussione si è conclusa con Gattuso che ha dichiarato: "Non parlerò più con questa TV finché ci sarà lui."

#Gattuso attacca un giornalista: "Tu non porti rispetto, con te non parlo"

