Addio a Émilie Dequenne, attrice belga scomparsa a 43 anni

Émilie Dequenne, celebre attrice belga, è morta il 16 marzo 2025 all'età di 43 anni presso l'ospedale Gustave-Roussy di Villejuif, vicino a Parigi. Nel 2023, le era stato diagnosticato un carcinoma corticosurrenale, una rara forma di cancro della ghiandola surrenale.

Nata il 29 agosto 1981 a Belœil, in Belgio, Dequenne ha raggiunto la fama internazionale a soli 17 anni con il film "Rosetta" dei fratelli Dardenne, che le valse il premio per la migliore interpretazione femminile al Festival di Cannes nel 1999.

Nel corso della sua carriera, ha partecipato a circa 60 produzioni cinematografiche e televisive, lavorando con registi di spicco come André Téchiné e Joachim Lafosse. Tra i suoi film più noti si ricordano "Il patto dei lupi" (2001), "La fille du RER" (2009) e "À perdre la raison" (2012), per il quale ha ricevuto un altro premio al Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard.

Nel 2021, ha vinto il premio César come migliore attrice non protagonista per il film "Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait".

Dequenne aveva annunciato pubblicamente la sua malattia nell'ottobre 2023 e, nonostante una remissione nel 2024, il cancro è tornato alla fine dello stesso anno. Durante la sua lotta, ha condiviso aggiornamenti sul suo stato di salute attraverso i social media, mostrando coraggio e determinazione.

La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il cinema francofono e internazionale. La ministra della Cultura francese ha espresso il suo cordoglio sui social media, sottolineando come il cinema abbia perso troppo presto un'attrice di talento che aveva ancora molto da offrire.