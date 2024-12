Addio a Diane Delano, attrice di NCIS e Desperate Housewives, scomparsa a 67 anni

L'attrice statunitense Diane Delano, celebre per i ruoli di Bobbi Glass nella serie "Popular" e di Barbara Semanski in "Un medico tra gli orsi" ("Northern Exposure"), è deceduta all'età di 67 anni nella sua residenza di Los Angeles il 13 dicembre 2024, dopo una breve malattia.

La notizia è stata confermata dal suo agente, Dennis Sevier, che ha dichiarato: "Quando Diane entrava in una stanza, sapevi che era lì! Era piena di vita e amava fare l'attrice. Ci mancherà". Nata il 29 gennaio 1957 a Los Angeles, Delano ha iniziato la sua carriera di attrice all'età di sei anni.Ha ottenuto notorietà interpretando l'agente Barbara Semanski nella serie "Un medico tra gli orsi" dal 1991 al 1995.Successivamente, ha vestito i panni della professoressa Roberta "Bobbi" Glass in "Popular" dal 1999 al 2001.

Nel corso della sua carriera, Delano ha partecipato a numerose serie televisive di successo, tra cui "Desperate Housewives", "La vita secondo Jim", "NCIS: Unità anticrimine", "Zoey 101", "E.R. Medici in prima linea", "Cold Case - Delitti irrisolti" e "Detective Monk".

Oltre al piccolo schermo, ha recitato in diversi film, tra cui "I sonnambuli" (1992) di Mick Garris, "A Mighty Wind - Amici per la musica" (2003), "Ladykillers" (2004) e "Il prescelto" (2006) di Neil LaBute.

Delano è stata anche una talentuosa doppiatrice, prestando la voce a personaggi in serie animate come "Teen Titans" e "Batman: The Brave and the Bold". La sua ultima apparizione è stata nel film "Paradise: A Town of Sinners and Saints", uscito nel maggio 2024.

La comunità dello spettacolo ricorda Diane Delano per il suo spirito vivace, il talento versatile e la presenza scenica carismatica che ha arricchito il panorama televisivo e cinematografico per decenni.