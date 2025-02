Papa Francesco: notte tranquilla, condizioni critiche ma stabili

Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale, ha trascorso una notte serena ed è attualmente a riposo. Nonostante le condizioni rimangano critiche, il Pontefice è vigile e ben orientato. Gli esami del sangue hanno evidenziato una lieve insufficienza renale, attualmente sotto controllo. Il Papa continua a ricevere ossigenoterapia ad alti flussi tramite cannule nasali. La prognosi resta riservata a causa della complessità del quadro clinico e della necessità di monitorare l'efficacia delle terapie in corso.

Papa Francesco ricoverato per polmonite bilaterale: condizioni complesse - Papa Francesco, 88 anni, è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio a causa di un'infezione respiratoria. Gli esami diagnostici hanno rivelato una polmonite bilaterale, complicata da un'infezione polimicrobica su un quadro di bronchiectasie e bronchite asmatiforme.

Papa Francesco trascorre una notte serena al Gemelli: le terapie continuano - Nel quarto giorno di ricovero presso il Policlinico Gemelli di Roma, Papa Francesco ha riposato bene durante la notte. Questa mattina ha fatto colazione e, come di consueto, ha letto alcuni quotidiani. Le terapie previste stanno proseguendo regolarmente.

Papa Francesco ricoverato al Gemelli per bronchite: necessari accertamenti - Questa mattina, al termine delle udienze, Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma per sottoporsi a necessari accertamenti diagnostici e proseguire le cure per la bronchite in corso. La Sala Stampa Vaticana ha comunicato che il Pontefice, 88 anni, soffre da giorni di bronchite, che gli ha causato difficoltà respiratorie.