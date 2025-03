Valanga a Forcella Giau: operazioni di soccorso in corso

Oggi intorno alle 13:00, una valanga si è staccata nella zona di Forcella Giau, nelle Dolomiti Bellunesi, tra Cortina d'Ampezzo e la Val Fiorentina. Non si esclude la possibilità che alcune persone siano state travolte dall'ammasso di neve.

Sul posto sono stati inviati tre elicotteri con unità cinofile a bordo, e sono state attivate le squadre del Soccorso Alpino di Cortina e delle zone limitrofe. Le operazioni di soccorso sono attualmente in corso, ma le condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da una fitta nevicata, stanno rendendo difficoltose le operazioni.

Al momento non si conosce il numero esatto delle persone coinvolte né le loro condizioni. Le autorità locali invitano alla massima prudenza chiunque si trovi nelle vicinanze e raccomandano di evitare l'area interessata per non ostacolare le operazioni di soccorso.

