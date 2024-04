Esplosione Centrale Idroelettrica Suviana: Operazioni di Ricerca Dispersi in Corso

La centrale idroelettrica del Lago di Suviana è stata teatro di una grave esplosione, seguita da un incendio e il crollo strutturale di parti dell'edificio, che ha portato all'allagamento di molte stanze. Le operazioni di ricerca dei dispersi, intrappolati a circa 70 metri di profondità, continuano senza sosta, nonostante le condizioni estremamente difficili e la scarsa visibilità in acqua.

Luca Cari, responsabile della comunicazione in emergenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, presente sul luogo dell'incidente, ha espresso a Agorà su Raitre la complessità dello scenario e le poche speranze di trovare sopravvissuti, pur mantenendo un filo di speranza. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha sottolineato che, nonostante la struttura non sia in pericolo di crollo, l'ubicazione dei dispersi rimane incerta, complicando ulteriormente le operazioni di soccorso.

La comunità di Bologna, rappresentata dal sindaco, ha espresso il proprio cordoglio e vicinanza ai parenti e ai colleghi delle vittime, così come a coloro che attendono notizie sui propri cari. Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la presidente del Consiglio hanno mostrato la loro preoccupazione e vicinanza alla comunità colpita da questa tragedia.

Le squadre dei vigili del fuoco, impegnate in un'operazione di soccorso complessa e pericolosa, ricevono gratitudine per il loro impegno incessante.