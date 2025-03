Maratona di Roma 2025: dominio keniano con Ngeno e Chepkwony

La 30ª edizione della Maratona di Roma, svoltasi il 16 marzo 2025, ha visto una netta affermazione degli atleti keniani sia nella competizione maschile che in quella femminile. Robert Ngeno ha conquistato la vittoria tra gli uomini, mentre Betty Chepkwony ha replicato il successo ottenuto nel 2023 tra le donne.

Gara maschile

La competizione maschile è stata caratterizzata da un gruppo di testa composto interamente da atleti keniani, tra cui Luke Kiprop, Brian Kipsang, Robert Ngeno, Joshua Kogo, Dominic Kiprono, Fredrick Kibii, Samwel Kiptoo e Hammington Cherop.

Il ritmo è rimasto costante fino al 40° chilometro, quando Ngeno ha accelerato leggermente, distanziando i compagni e tagliando il traguardo in 2h07'35''. Kipsang ha concluso al secondo posto con un tempo di 2h07'58'', seguito da Kogo in 2h08'01''. Il migliore degli italiani è stato Daniele Meucci (CS Esercito), che ha ottenuto l'ottava posizione con un tempo di 2h12'44''.

Gara femminile

Nella competizione femminile, le keniane Rebecca Kangogo e Betty Chepkwony, insieme alle etiopi Selam Fente Gebre e Maeregu, hanno formato il gruppo di testa sin dal 10° chilometro. Al 25° chilometro, Kangogo, Gebre e Chepkwony hanno preso il comando, mantenendo le posizioni fino al 31° chilometro. Chepkwony ha poi allungato, vincendo con un tempo di 2h26'16''. Gebre ha ottenuto la seconda posizione in 2h28'22'', mentre Kangogo ha chiuso terza in 2h31'16''. La migliore italiana è stata Burcin Ayse Sonmez (SS Lazio Atl. Leggera), che ha concluso ottava con un tempo di 2h45'39''.

Partecipazione e percorso

L'evento ha registrato la partecipazione di circa 28.000 podisti, rendendo questa edizione la più affollata nella storia della maratona romana. Il percorso, con partenza dai Fori Imperiali e arrivo al Circo Massimo, ha attraversato luoghi simbolo della Capitale, tra cui il Colosseo, il Foro Italico, Piazza del Popolo, Via del Corso, Piazza di Spagna e Piazza Navona.

La Maratona di Roma 2025 ha confermato l'eccellenza degli atleti keniani nelle competizioni internazionali, offrendo al contempo una vetrina straordinaria per la città eterna e per gli atleti italiani che hanno ben figurato in una gara di alto livello.

