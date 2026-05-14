Luciano Darderi vola in semifinale a Roma, battuto Jodar dopo una maratona finita alle 2 di notte

Darderi conquista la semifinale a Roma dopo tre ore di battaglia con Jodar e una sospensione per il fumo dei fuochi d’artificio. L’azzurro ha chiuso il match alle 2 di notte davanti al pubblico del Foro Italico.

Luciano Darderi continua il suo torneo da protagonista al Foro Italico e conquista la semifinale dopo un match durissimo contro Rafa Jodar. L’italiano ha superato il giovane spagnolo con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 al termine di oltre tre ore di gioco concluse nel cuore della notte.

La sfida è stata segnata anche da una lunga interruzione nel primo set. Sul Centrale è arrivato il fumo dei fuochi d’artificio sparati dallo stadio Olimpico per i festeggiamenti della finale di Coppa Italia, rendendo impossibile proseguire regolarmente. Darderi aveva più volte segnalato problemi di visibilità prima che arbitro e supervisor decidessero di fermare il match anche per un malfunzionamento del sistema elettronico delle chiamate.

Alla ripresa, l’azzurro è riuscito a uscire da una situazione delicata. Sotto 6-5 e con Jodar avanti 0-15 nel game successivo, Darderi ha rimesso in piedi il set trascinandolo al tie-break e chiudendolo grazie a una maggiore solidità nei punti decisivi.

Nel secondo parziale sembrava poter prendere il controllo dell’incontro. Avanti 3-0, il tennista italiano ha però subito la rimonta dello spagnolo, bravo ad aumentare il ritmo e a conquistare il set per 7-5. In quel momento l’inerzia sembrava tutta dalla parte di Jodar.

Nel terzo set la partita è cambiata ancora. Darderi ha alzato il livello fisico e mentale, mentre il diciannovenne spagnolo ha iniziato a perdere brillantezza. L’italiano ha dominato gli ultimi giochi senza lasciare spazio all’avversario, chiudendo con un netto 6-0 sostenuto dal pubblico romano rimasto sugli spalti fino alle 2 di notte.

Subito dopo la vittoria, Darderi ha ammesso di aver pensato di non riuscire più a ribaltare la situazione dopo il secondo set. Il tennista azzurro ha raccontato di aver cercato soltanto di restare concentrato punto dopo punto, facendo leva soprattutto sulla condizione atletica e sull’energia arrivata dagli spalti.

Per il numero uno italiano si tratta della prima semifinale a Roma. Dopo il successo contro Alexander Zverev nei turni precedenti, Darderi aggiunge un’altra vittoria pesante nel torneo di casa e venerdì sfiderà Casper Ruud, avversario reduce da una serie di prestazioni convincenti sulla terra battuta.