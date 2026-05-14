Luciano Darderi vola in semifinale a Roma, battuto Jodar dopo una maratona finita alle 2 di notte
Darderi conquista la semifinale a Roma dopo tre ore di battaglia con Jodar e una sospensione per il fumo dei fuochi d’artificio. L’azzurro ha chiuso il match alle 2 di notte davanti al pubblico del Foro Italico.
Luciano Darderi continua il suo torneo da protagonista al Foro Italico e conquista la semifinale dopo un match durissimo contro Rafa Jodar. L’italiano ha superato il giovane spagnolo con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 al termine di oltre tre ore di gioco concluse nel cuore della notte.
La sfida è stata segnata anche da una lunga interruzione nel primo set. Sul Centrale è arrivato il fumo dei fuochi d’artificio sparati dallo stadio Olimpico per i festeggiamenti della finale di Coppa Italia, rendendo impossibile proseguire regolarmente. Darderi aveva più volte segnalato problemi di visibilità prima che arbitro e supervisor decidessero di fermare il match anche per un malfunzionamento del sistema elettronico delle chiamate.
Alla ripresa, l’azzurro è riuscito a uscire da una situazione delicata. Sotto 6-5 e con Jodar avanti 0-15 nel game successivo, Darderi ha rimesso in piedi il set trascinandolo al tie-break e chiudendolo grazie a una maggiore solidità nei punti decisivi.
Nel secondo parziale sembrava poter prendere il controllo dell’incontro. Avanti 3-0, il tennista italiano ha però subito la rimonta dello spagnolo, bravo ad aumentare il ritmo e a conquistare il set per 7-5. In quel momento l’inerzia sembrava tutta dalla parte di Jodar.
Nel terzo set la partita è cambiata ancora. Darderi ha alzato il livello fisico e mentale, mentre il diciannovenne spagnolo ha iniziato a perdere brillantezza. L’italiano ha dominato gli ultimi giochi senza lasciare spazio all’avversario, chiudendo con un netto 6-0 sostenuto dal pubblico romano rimasto sugli spalti fino alle 2 di notte.
Subito dopo la vittoria, Darderi ha ammesso di aver pensato di non riuscire più a ribaltare la situazione dopo il secondo set. Il tennista azzurro ha raccontato di aver cercato soltanto di restare concentrato punto dopo punto, facendo leva soprattutto sulla condizione atletica e sull’energia arrivata dagli spalti.
Per il numero uno italiano si tratta della prima semifinale a Roma. Dopo il successo contro Alexander Zverev nei turni precedenti, Darderi aggiunge un’altra vittoria pesante nel torneo di casa e venerdì sfiderà Casper Ruud, avversario reduce da una serie di prestazioni convincenti sulla terra battuta.
Notizie correlate
Darderi-Jodar agli Internazionali di Roma, orario del quarto e dove vederlo in chiaro Luciano Darderi affronta Rafael Jodar nei quarti degli Internazionali d’Italia dopo il successo su Zverev.
Atp Santiago 2024, Luciano Darderi supera Facundo Bagnis in una maratona di tennis