Amici: anticipazioni della puntata del 9 marzo 2025

Oggi, domenica 9 marzo 2025, alle 14:00 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di "Amici" di Maria De Filippi. La trasmissione si avvicina alla fase serale, prevista per il 22 marzo, e gli allievi sono in competizione per assicurarsi un posto.

La puntata sarà arricchita dalla presenza di ospiti di rilievo:

Fedez : il rapper presenterà il suo brano "Battito", classificatosi quinto al Festival di Sanremo 2025.

Noemi : la cantautrice eseguirà "Se ti innamori, muori", scritto da Blanco e Michelangelo, che ha ottenuto il tredicesimo posto a Sanremo.

Rkomi : l'artista proporrà "Il ritmo delle cose", presentato al Festival di Sanremo 2025.

Petit: finalista della scorsa edizione di "Amici", tornerà sul palco con il nuovo singolo "Mezzanotte", in uscita il 14 marzo, accompagnato dalla ballerina Marisol.

Durante la puntata, verranno assegnate le ultime maglie per il serale. Gli allievi ancora in attesa sono: Senza Cri, Luk3, TrigNO, Vybes e Deddè. Secondo le anticipazioni, tutti otterranno l'accesso al serale tranne Deddè, che sarà eliminato.

Esibizioni degli allievi

I cantanti già ammessi al serale presenteranno i loro nuovi inediti:

Antonia : "Romantica"

Nicolò : "Cuore bucato"

Jacopo Sol : "Tutti"

Chiamamifaro: "Leone"

Le esibizioni saranno valutate da Fedez e Noemi, che stileranno la classifica di canto.

È stato annunciato che il direttore artistico del serale sarà Stéphane Jarny, già noto per la sua esperienza in precedenti edizioni del programma. La puntata si preannuncia ricca di emozioni, con esibizioni di alto livello e momenti decisivi per gli allievi in gara.

