Venezia-Napoli Serie A: orario, formazioni e dove vederla in TV

Oggi, domenica 16 marzo 2025, alle ore 12:30, il Napoli affronta il Venezia allo stadio "Pier Luigi Penzo" per la 29ª giornata di Serie A. La squadra di Antonio Conte, seconda in classifica con 60 punti, cerca una vittoria per superare temporaneamente l'Inter capolista. Il Venezia di Eusebio Di Francesco, penultimo con 19 punti, è in lotta per la salvezza.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati Sky con il pacchetto "Zona DAZN" potranno seguirla anche sul canale 214 di Sky. Inoltre, il match sarà disponibile in streaming sulla piattaforma DAZN, accessibile tramite app su smart TV, smartphone, tablet e PC.

Probabili formazioni

Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Oristanio, Maric. Allenatore: Di Francesco.

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. Allenatore: Conte.

Il Napoli punta a sfruttare questa trasferta per mettere pressione all'Inter, impegnata stasera contro l'Atalanta. Il Venezia, reduce da tre pareggi consecutivi, cerca punti preziosi per avvicinarsi alla zona salvezza.

