Milan-Napoli: orario, formazioni e dove vederla in TV

Questa sera, martedì 29 ottobre 2024, si disputa il big match della decima giornata di Serie A tra Napoli e Milan. La sfida, che potrebbe influenzare il cammino delle due squadre nella corsa al vertice, è fissata per le ore 20:45 e si terrà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Sarà visibile in streaming su DAZN, accessibile da smart TV, console e altri dispositivi compatibili. Inoltre, per gli abbonati “Zona DAZN” la partita sarà disponibile anche su Sky canale 214. Probabili Formazioni Il Napoli scenderà in campo con un modulo 4-3-3. Nonostante l’assenza di Victor Osimhen, rimpiazzato ancora una volta da Giacomo Raspadori, l'allenatore Rudi Garcia può contare su un centrocampo solido guidato da Lobotka e Zielinski, mentre in difesa ci sarà Rrahmani accanto a Natan. Il tridente offensivo sarà composto da Kvaratskhelia, Politano e Raspadori. Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Il Milan di Stefano Pioli, reduce dalle sconfitte contro Juventus in campionato e Paris Saint-Germain in Champions League, cerca riscatto. Senza Thiaw (squalificato), il tecnico rossonero dovrebbe optare per un modulo 4-3-3, affidandosi in attacco a Giroud, supportato da Leao e Pulisic. A centrocampo, Reijnders è favorito su altri interpreti, con il ritorno di Adli in cabina di regia. Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Adli, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. Come Seguire la Partita in TV Il match sarà trasmesso in esclusiva da DAZN, disponibile in streaming su app e browser. Per gli utenti abbonati a Sky con il pacchetto “Zona DAZN”, sarà anche visibile sul canale 214. La partita è considerata una delle sfide più attese di questa fase di campionato, con entrambe le squadre determinate a ottenere i tre punti per migliorare la propria posizione in classifica. Con il fischio d’inizio programmato alle 20:45, questa sfida promette spettacolo e intensità, in particolare per i tifosi partenopei che sperano di riscattare la sconfitta patita contro il Milan nei quarti di finale della scorsa Champions League.

