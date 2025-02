Genoa-Venezia: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

Il Genoa ospita il Venezia nel posticipo della 25ª giornata di Serie A, in programma oggi, lunedì 17 febbraio 2025, alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. La partita rappresenta uno scontro cruciale per la salvezza: il Genoa, attualmente al 12° posto con 27 punti, punta a consolidare la propria posizione, mentre il Venezia, penultimo con 16 punti, cerca disperatamente una vittoria per avvicinarsi alla zona salvezza.

Probabili formazioni

Genoa (4-4-2): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Messias, Masini, Frendrup, Miretti; Pinamonti, Vitinha. Allenatore: Vieira.

Venezia (3-5-2): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Ellertsson, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Zerbin; Fila, Oristanio. Allenatore: Di Francesco.

Dove vederla in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). Gli abbonati potranno seguire il match anche in streaming tramite le piattaforme DAZN, Sky Go e NOW.

Per assistere alla partita su DAZN, è necessario disporre di un abbonamento attivo e accedere tramite l'app disponibile su smart TV, console di gioco, dispositivi mobili o browser web. Gli abbonati Sky possono seguire la partita tramite Sky Go, disponibile su dispositivi mobili e PC, o attraverso il servizio di streaming NOW.

La direzione della gara è affidata all'arbitro Livio Marinelli, con assistenti Passeri e Capaldo. Il quarto ufficiale sarà Perri, mentre al VAR ci saranno Di Bello e Mazzoleni.

Questo incontro rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre nella lotta per la permanenza in Serie A. Il Genoa cercherà di sfruttare il fattore campo per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione, mentre il Venezia è chiamato a una prova di carattere per riaprire la corsa salvezza.

