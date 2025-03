Papa Francesco stabile: la carezza simbolica dei bambini al Gemelli

Per la quinta domenica consecutiva, l'Angelus di Papa Francesco sarà diffuso esclusivamente in forma scritta. Il Pontefice è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio a causa di una polmonite bilaterale. Secondo l'ultimo bollettino medico, le sue condizioni cliniche rimangono stabili, con progressi evidenti nell'ultima settimana. Prosegue l'ossigenoterapia ad alti flussi, con una progressiva riduzione della necessità di ventilazione meccanica non invasiva durante le ore notturne. Il Santo Padre necessita ancora di terapia medica ospedaliera, oltre a fisioterapia motoria e respiratoria, che stanno mostrando ulteriori e graduali miglioramenti.

Oggi, una delegazione di circa cento bambini si riunirà alle 11:30 nel piazzale del Policlinico Gemelli per offrire una "carezza simbolica" al Papa. Questi bambini, provenienti da diverse associazioni e scuole, hanno inviato durante il mese numerosi disegni e pensieri augurando al Pontefice una pronta guarigione. L'iniziativa è guidata da padre Enzo Fortunato, presidente del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini, che ha dichiarato: "I bambini sono il Vangelo disegnato a colori, in loro c’è un mondo che ancora sa sognare". Dopo le 12:00, un gruppo di bambini porterà un mazzo di rose bianche nella cappella del Gemelli.

Il prossimo bollettino medico sullo stato di salute del Papa è atteso tra martedì e mercoledì. Nel frattempo, la Sala Stampa Vaticana continuerà a fornire aggiornamenti quotidiani nel tardo pomeriggio.

