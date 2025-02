Papa Francesco ricoverato al Gemelli per bronchite: necessari accertamenti

Questa mattina, al termine delle udienze, Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma per sottoporsi a necessari accertamenti diagnostici e proseguire le cure per la bronchite in corso. La Sala Stampa Vaticana ha comunicato che il Pontefice, 88 anni, soffre da giorni di bronchite, che gli ha causato difficoltà respiratorie. Recentemente, durante un'udienza generale, ha dovuto interrompere la catechesi, affidando la lettura a un collaboratore, e domenica scorsa ha delegato l'omelia all'Arcivescovo Diego Giovanni Ravelli, scusandosi con i fedeli per le difficoltà nel respiro. Il Papa è stato ricoverato al decimo piano del Gemelli, come in precedenti occasioni. Gli impegni previsti per i prossimi giorni, tra cui l'udienza giubilare nell'Aula Paolo VI e la celebrazione della messa nella Basilica di San Pietro, potrebbero subire variazioni in base all'evoluzione delle sue condizioni di salute.

