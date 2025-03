Papa Francesco: notte tranquilla al Gemelli, prosegue il riposo

Il Vaticano ha comunicato che Papa Francesco ha trascorso una notte serena e sta continuando il suo riposo presso il Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato dal 14 febbraio a causa di una polmonite bilaterale.

Nella giornata di ieri, il Pontefice ha affrontato due episodi di insufficienza respiratoria acuta, attribuiti a un significativo accumulo di muco nei bronchi, che ha provocato broncospasmo. Per alleviare la situazione, sono state eseguite due broncoscopie per aspirare le abbondanti secrezioni. Nel pomeriggio, è stata ripresa la ventilazione meccanica non invasiva. Nonostante queste complicazioni, Papa Francesco è rimasto vigile, orientato e collaborativo. La prognosi resta riservata.

Le analisi del sangue mostrano valori stabili, senza segni di leucocitosi, indicando l'assenza di nuove infezioni. Tuttavia, il quadro clinico del Pontefice rimane complesso, con la possibilità di ulteriori criticità.

Papa Francesco, 88 anni, è ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale.

