Roma-Cagliari Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

Oggi, domenica 16 marzo 2025, la Roma ospita il Cagliari allo stadio Olimpico per la 29ª giornata di Serie A. La partita avrà inizio alle 16:00, un'ora più tardi rispetto all'orario originariamente previsto. Questo cambiamento è stato deciso per evitare sovrapposizioni con la Maratona di Roma, che si svolgerà al mattino nella Capitale.

Probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

Cagliari (3-5-1-1): Caprile; Zortea, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Deiola; Felici, Viola, Augello; Piccoli.

Roma-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati a Sky con il pacchetto "Zona Dazn" potranno seguire la gara anche sul canale 214 di Sky. Il match sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Dazn.

