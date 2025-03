Roma-Como Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

Oggi, domenica 2 marzo 2025, la Roma ospita il Como allo Stadio Olimpico per la 27ª giornata di Serie A. La partita inizierà alle ore 18:00.

Probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Shomurodov. Allenatore: Claudio Ranieri.

Como (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone, Caqueret; Strefezza, Nico Paz, Diao. Allenatore: Cesc Fabregas.

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Sky Sport (canale 251). Sarà inoltre disponibile in streaming su Sky Go e NOW.

