Atalanta-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

Oggi, sabato 15 febbraio 2025, l'Atalanta affronta il Cagliari nella 25ª giornata di Serie A al Gewiss Stadium di Bergamo. Dopo la recente sconfitta in Champions League contro il Bruges, la squadra di Gian Piero Gasperini cerca riscatto per mantenere viva la corsa verso un posto in Champions. Il Cagliari, guidato da Davide Nicola, punta a ottenere punti cruciali per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Il match tra Atalanta e Cagliari è in programma alle ore 15:00.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Samardzic, Pasalic; Retegui. Allenatore: Gasperini.

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. Allenatore: Nicola.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguirla tramite l'app disponibile su smart TV compatibili, console di gioco come PlayStation e Xbox, dispositivi come Amazon Fire Stick, Timvision Box, Google Chromecast, o in streaming sul sito ufficiale di DAZN da PC, smartphone e tablet.

Per gli abbonati Sky con decoder SkyQ, il match sarà visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214 del decoder satellitare), attivabile con un costo aggiuntivo sul proprio abbonamento.

La telecronaca dell'incontro sarà affidata alla coppia Mancini-Behrami.

Per chi desidera seguire la partita in streaming, DAZN offre la possibilità di visione sul proprio sito ufficiale, accessibile da PC o dispositivi mobili come smartphone e tablet.

L'Atalanta mira a sfruttare questo incontro per avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica, mentre il Cagliari è determinato a ottenere un risultato positivo per allontanarsi dalla zona retrocessione.

