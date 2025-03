Marco Carta a Verissimo: la carriera, la vita privata e il nuovo singolo

Marco Carta ospite a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Il cantante presenterà il suo nuovo singolo "Solo fantasia", con cui ha partecipato al San Marino Song Contest 2025.

Nato nel 1985 a Cagliari, Marco Carta ha iniziato la sua carriera musicale partecipando nel 2008 al talent show "Amici" di Maria De Filippi, dove ha trionfato, ottenendo un contratto con la Warner Music Italia e pubblicando il suo primo album "Ti rincontrerò".

Nel 2009, Marco Carta ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano "La forza mia", conquistando il primo posto e consolidando la sua presenza nel panorama musicale italiano.

Negli anni successivi, il cantante ha pubblicato diversi album e singoli di successo. Nel 2016, ha partecipato al reality show "L'Isola dei Famosi", raggiungendo la semifinale. Nel 2019, ha vinto "Tale e Quale Show", programma condotto da Carlo Conti su Rai 1.

Nel 2018, durante una puntata di "Domenica Live", Marco Carta ha fatto coming out, dichiarando la propria omosessualità e ponendo fine alle speculazioni sulla sua vita privata. Successivamente, ha reso nota la sua relazione con Sirio, con cui è legato da diversi anni.

Nel maggio 2019, Marco Carta è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato alla Rinascente di Milano per il presunto furto di alcune magliette. Dopo un processo, è stato assolto nell'ottobre 2020, con il giudice che ha riconosciuto la sua estraneità ai fatti.

Marco Carta ha partecipato al San Marino Song Contest 2025, presentando il suo nuovo singolo "Solo fantasia". Oggi, a Verissimo, racconterà il suo percorso artistico e personale, condividendo con il pubblico le esperienze che hanno segnato la sua carriera e la sua vita privata.

