Chi è Manuela Arcuri ospite a Verissimo con il figlio Mattia: carriera e vita privata dell'attrice

Manuela Arcuri sarà ospite oggi, domenica 2 febbraio 2025, a "Verissimo", il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L'attrice sarà accompagnata dal figlio Mattia, nato dalla relazione con l'imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco.

Nata ad Anagni l'8 gennaio 1977, Manuela Arcuri ha iniziato la carriera come modella a quindici anni, posando per fotoromanzi. Nel 1994 ha posato per il fotografo Alberto Magliozzi e l'anno successivo ha debuttato nel film "I buchi neri" di Pappi Corsicato. Il successo è arrivato con il film "Bagnomaria" di Giorgio Panariello, che le ha aperto le porte della conduzione di "Sanremo Estate". Successivamente, ha recitato nella serie TV "Carabinieri" nel 2001 e nella miniserie "Io non dimentico" nel 2008. Il primo ruolo da protagonista è stato nella fiction "Pupetta – il coraggio e la passione", per il quale ha vinto il premio di miglior attrice al Roma Fiction Fest.

Nel 2019, dopo la maternità, è tornata in televisione partecipando a "Ballando con le stelle" insieme al ballerino Luca Favilla. Per quanto riguarda la vita privata, dopo una relazione con il calciatore Francesco Coco e un breve flirt con Gabriel Garko, nel 2010 si è legata sentimentalmente a Giovanni Di Gianfrancesco. La coppia ha avuto il figlio Mattia l'8 maggio 2014 e si è sposata due volte: la prima a Las Vegas nel 2013 e la seconda sul lago di Bracciano il 22 luglio 2022.

Nel 2011, Manuela Arcuri è stata coinvolta in alcune polemiche riguardanti presunte partecipazioni a feste private di Silvio Berlusconi. L'attrice ha smentito tali voci, affermando di aver partecipato solo a cene organizzate in ambito lavorativo.

Oltre a Manuela Arcuri, la puntata odierna di "Verissimo" vedrà la partecipazione di Eleonora Giorgi, che parlerà della sua battaglia contro il tumore al pancreas, e di altri ospiti come Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Federica Nargi, Eva Henger e Luca Calvani.

