Funerali di Gioele Ciurnelli: l'ultimo saluto al bambino di 10 anni caduto dal balcone a Perugia

Oggi pomeriggio, alle 15:30, nella chiesa di San Pio da Pietrelcina a Castel del Piano, Perugia, si terranno i funerali di Gioele Ciurnelli, il bambino di 10 anni deceduto a seguito di una caduta dal balcone nel pomeriggio di lunedì.

L'Amministrazione comunale di Perugia, rappresentata dalla sindaca, dalla giunta e dal consiglio comunale, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa del piccolo Gioele. In una nota ufficiale, l'Amministrazione ha dichiarato: "Ci uniamo al dolore dell’intera comunità perugina per la scomparsa del piccolo Gioele, deceduto nel corso della scorsa notte a causa delle ferite riportate in seguito ad una caduta dal balcone di casa. L’amministrazione tutta esprime vivo e profondo cordoglio per questa immane tragedia e rivolge le più sentite condoglianze ai genitori, ai familiari ed agli amici di Gioele, cui si stringe con affetto."

Anche l'amministrazione provinciale di Perugia ha manifestato il proprio dolore per la tragica scomparsa di Gioele. La presidente e l'intero Consiglio provinciale hanno espresso vicinanza ai genitori, ai parenti e agli amici del bambino, associandosi al dolore dell'intera comunità che, incredula e sbigottita, si è stretta attorno alla famiglia per farle sentire affetto e sostegno.

La tragedia ha profondamente scosso la comunità di Castel del Piano e l'intera città di Perugia. Numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia sono stati espressi sia sui social media che attraverso comunicati ufficiali. La parrocchia di San Pio da Pietrelcina e il Centro di Vita Associativa (CVA) locale hanno manifestato la loro solidarietà, sottolineando l'importanza di sostenere la famiglia in questo momento di immenso dolore.

Il piccolo Gioele era molto conosciuto e benvoluto nella comunità. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo conosceva. La famiglia, profondamente colpita dalla tragedia, ha ricevuto numerosi attestati di affetto e sostegno da parte di amici, vicini e istituzioni locali.

La dinamica dell'incidente è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Secondo le prime ricostruzioni, Gioele si trovava a casa dei nonni quando, nel tardo pomeriggio di lunedì, sarebbe caduto accidentalmente dal balcone del terzo piano. Nonostante i tempestivi soccorsi e l'intervento chirurgico d'urgenza presso l'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, il bambino è deceduto nella notte a causa delle gravi ferite riportate.