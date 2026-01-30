Fabrizio Corona, rimossa la puntata di Falsissimo dai social dopo la diffida per copyright

La puntata di lunedì di Falsissimo sparisce dai social dopo una diffida per copyright. Mediaset ottiene la rimozione del video che usava immagini delle sue trasmissioni, mentre si allarga lo scontro legale con Fabrizio Corona.

La puntata di lunedì di Falsissimo non è più visibile sulle principali piattaforme. A farla sparire è stata una diffida per violazione del diritto d’autore inviata da Mediaset ai colossi del web, che hanno poi provveduto alla rimozione dei contenuti.

Nel video, realizzato da Fabrizio Corona, erano presenti filmati e immagini riconducibili all’emittente televisiva. Le società digitali hanno riconosciuto l’uso non autorizzato di quel materiale e hanno bloccato la diffusione della puntata, senza attendere un provvedimento del giudice.

Lo scontro nasce anche da un fronte penale già aperto. Nei giorni scorsi Mediaset aveva presentato una denuncia per diffamazione contro l’ex agente fotografico, chiedendo ai magistrati una misura di prevenzione che gli impedisca di utilizzare social network e strumenti informatici per diffondere il programma.

Nell’inchiesta sono finiti anche i gestori delle piattaforme, tra cui Google per YouTube e Meta per Instagram e TikTok, indagati per ricettazione. Sono attese altre iniziative legali nei prossimi giorni.

Una richiesta simile è stata avanzata anche dai legali di Alfonso Signorini, tra i primi a essere citati nei contenuti di Corona. Il giornalista ha presentato denuncia e in sede civile ha già ottenuto il blocco delle puntate ritenute diffamatorie nei suoi confronti.