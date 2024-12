Milan-Genoa: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

Il Milan torna in campo oggi, domenica 15 dicembre 2024, per la 16ª giornata di Serie A, ospitando il Genoa allo stadio San Siro. L'incontro, con inizio alle 20:45, coincide con le celebrazioni per i 125 anni di storia del club rossonero. Attualmente, la squadra guidata da Paulo Fonseca occupa il settimo posto in classifica con 22 punti, mentre il Genoa di Patrick Vieira è quattordicesimo a quota 15.

Fonseca dovrà fare a meno degli infortunati Christian Pulisic e Álvaro Morata. Inoltre, dopo il recente sfogo al termine della partita di Champions League contro la Stella Rossa, il tecnico ha deciso di relegare in panchina Theo Hernández.

Le probabili formazioni per la sfida:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Jiménez; Fofana, Reijnders; Musah, Chukwueze, Leão; Abraham. Allenatore: Fonseca.

Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vásquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. Allenatore: Vieira.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l'opzione "Zona DAZN" potranno seguire il match anche sul canale 214 di Sky.

