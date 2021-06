La Farnesina convoca ambasciatore Emirati

L'degliArabi Uniti in Italia, Omar al-Shamsi, è statodalladopo il rifiuto di concedere lo spazio aereo degliArabi Uniti ad un aereo dell'Aeronautica Militare. Laha espresso "sorpresa e delusione" per la vicenda. L'aereo italiano trasportava un gruppo di giornalisti diretti a Herat per seguire la visita del ministro della Difesa Lorenzo Guerini. La negazione dello spazio aereo ha comportato un cambiamento del piano di volo e un ritardo di ore.

Altre News per: farnesinaconvocaambasciatoreemirati