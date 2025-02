Ferrari SF-25: Hamilton e Leclerc pronti per la stagione 2025

La Scuderia Ferrari ha presentato la nuova monoposto SF-25 durante un evento collettivo all'O2 Arena di Londra, dove tutte le squadre di Formula 1 hanno svelato le livree per la stagione 2025. La vettura si distingue per un rosso più scuro e una prominente striscia bianca sul cofano motore, con inserti bianchi anche sulle ali anteriore e posteriore. La SF-25 presenta inoltre nuove sospensioni anteriori con schema pull-rod e pance laterali più slanciate.

Lewis Hamilton, al suo debutto con la Ferrari, ha espresso entusiasmo: "È una serata grandiosa, mi sento rinvigorito e pieno di energia. Sono concentrato su ciò che mi attende e fiero di far parte di questo team". Charles Leclerc ha aggiunto: "Il mio sogno d'infanzia è diventare campione del mondo. È un onore far parte di questo team; sto vivendo il sogno rosso e spero di scrivere la storia al fianco di Lewis".

Dopo l'evento londinese, la SF-25 sarà protagonista di uno shakedown sul circuito di Fiorano, con Leclerc al volante al mattino e Hamilton nel pomeriggio. I test pre-stagionali ufficiali si terranno in Bahrain dal 26 al 28 febbraio, in vista del primo Gran Premio della stagione a Melbourne il 16 marzo.

La stagione 2025 si preannuncia competitiva, con Ferrari determinata a interrompere un digiuno di titoli che dura dal 2007 per i piloti e dal 2008 per i costruttori. L'arrivo di Hamilton e le innovazioni tecniche della SF-25 alimentano le speranze di successo per il team di Maranello.

