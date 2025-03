Tragedia a Genova: donna di 58 anni muore schiacciata dal crollo di una palma in piazza Paolo Da Novi

Nel primo pomeriggio del 12 marzo 2025, una donna di 58 anni ha perso la vita a Genova, nel quartiere della Foce, schiacciata dal crollo di una palma in piazza Paolo Da Novi. I soccorsi, tra cui la Croce Bianca Genovese, l'automedica del 118 e i vigili del fuoco, sono intervenuti prontamente, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare.

Le autorità competenti, tra cui carabinieri e polizia locale, hanno avviato le indagini per determinare le cause del cedimento dell'albero. Secondo le prime informazioni, la palma era monitorata con microchip per verificarne la stabilità. Anna Palmieri, presidente del Municipio Medio Levante, ha dichiarato: "Mi hanno avvertito i vigili del fuoco, noi avevamo segnalato quella palma di piazza perché molto inclinata, i dirigenti di Aster mi hanno detto era monitorata con dei microchip, evidentemente, purtroppo, non era monitorata bene. Siamo sconvolti da quanto accaduto".

Testimoni sul posto hanno riferito che la palma presentava un'inclinazione evidente da tempo. Un negoziante della zona ha raccontato: "Abbiamo sentito un tonfo e ci siamo accorti che sotto era rimasta una persona. Non sappiamo dire se si tratti di una fatalità o di mancata manutenzione ma quella palma era molto inclinata anche se facevano manutenzione".

Le indagini proseguiranno per accertare le responsabilità e le condizioni della pianta al momento del crollo.

