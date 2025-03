Fedez e Clara Soccini: nuove indiscrezioni su una possibile collaborazione

Fedez ha recentemente condiviso sui social media una foto che lo ritrae in studio di registrazione con una donna di spalle, la cui identità non è stata rivelata. Nella didascalia, il rapper ha scritto: "Questa è grossa". I fan hanno subito ipotizzato che la misteriosa figura possa essere Clara Soccini, nota per il suo ruolo nella serie "Mare Fuori" e per la partecipazione al Festival di Sanremo 2025. Alcuni utenti hanno notato somiglianze fisiche, mentre altri hanno sottolineato che Clara non ha tatuaggi nella zona visibile nella foto. Attualmente, né Fedez né Clara hanno confermato o smentito queste speculazioni.

