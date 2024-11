Clara Soccini fuori di ... incidente hot sul palco - VIDEO

Durante la sua esibizione al Convivio 2024, la bellissima Clara Soccini, nota per il ruolo di Crazy J nella serie "Mare Fuori" e per la partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con "Diamanti Grezzi", è stata protagonista di un imprevisto sul palco. Mentre cantava "Nero Gotico", il suo abito si è abbassato accidentalmente, esponendo momentaneamente il seno. La cantante ha prontamente sistemato il vestito e ha proseguito la performance con professionalità.

L'incidente è stato ripreso e condiviso sui social media, diventando rapidamente virale. Inoltre, un dettaglio curioso ha attirato l'attenzione degli utenti: un giovane tra il pubblico, intento a instillare collirio negli occhi, ha perso l'intera scena, suscitando commenti ironici online.

Clara Soccini, classe 1999, originaria di Varese, ha intrapreso la carriera musicale nel 2020, pubblicando singoli come "Freak" e "Il tempo delle mele". La svolta è arrivata con "Origami all'alba", brano triplo disco di platino incluso nella colonna sonora di "Mare Fuori". Nel 2023 ha vinto Sanremo Giovani con "Boulevard", ottenendo l'accesso al Festival di Sanremo 2024, dove ha presentato "Diamanti Grezzi".

Nonostante l'incidente Clara ha continuato l'esibizione senza esitazioni. L'episodio ha suscitato reazioni contrastanti sui social: alcuni hanno elogiato la sua prontezza, mentre altri hanno ironizzato sulla distrazione del giovane spettatore. L'evento ha contribuito ad aumentare la visibilità della cantante, già apprezzata per il suo talento e la versatilità artistica.

L’ha pubblicato Tommaso Zorzi, non proprio una persona con 2 follower pic.twitter.com/S1R9uFwgb2 — Valentina Federici (@Vale_Rici) November 15, 2024

Venezia 81 - Clara si esibirà all'apertura: Un grande onore - (dall'inviata Loredana Errico) E' un grande onore e una grande responsabilità - racconta all'Adnkronos la cantante - Come emozione mi ricorda quando quest'anno ho aperto Sanremo che era la prima volta e adesso è la mia prima volta a Venezia.(dall'inviata Loredana Errico) Spettacolo - Dalla musica al cinema: un anno di debutti per Clara, la cantautrice che, dopo aver incantato il pubblico dell'ultima edizione del festival di Sanremo, questa sera si esibirà all'inaugurazione dell'81esima Mostra del Cinema di Venezia.

