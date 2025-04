Fedez e Clara Soccini, cena e serata a Milano: dietro le uscite c'è un progetto musicale

Prima la cena in centro e poi la serata in discoteca: gli scatti pubblicati da Chi mostrano Fedez e Clara Soccini insieme a Milano, facendo scattare le voci su un possibile flirt. In realtà, secondo quanto riportato dal settimanale, i due artisti si sono incontrati per motivi professionali. La cena si è svolta da Vesta, locale di Leonardo Del Vecchio nel cuore di Brera, e con loro c’erano anche Eleonora, assistente di Fedez, e altri due amici. Dopo la cena, il gruppo ha proseguito la serata all’Armani Privè.

Lo scorso 12 marzo, Fedez aveva condiviso uno scatto in studio con una cantante misteriosa scrivendo "Questa è grossa". I fan avevano subito ipotizzato si trattasse di Clara, alimentando le speculazioni. I due si erano già incrociati a Sanremo 2025, dove entrambi erano presenti, occasione che potrebbe aver portato alla nascita di una collaborazione.

Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi social fanno pensare che stiano lavorando a una nuova hit estiva.

