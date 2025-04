Arsenal-Real Madrid Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

Oggi, martedì 8 aprile 2025, l'Arsenal ospita il Real Madrid all'Emirates Stadium per l'andata dei quarti di finale della UEFA Champions League. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21:00.

La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 253. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW.

Probabili formazioni

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Rüdiger, Asencio, Mendy; Modric, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinícius Jr.; Mbappé.

L'Arsenal arriva a questo incontro dopo aver eliminato il PSV Eindhoven agli ottavi di finale, mentre il Real Madrid ha superato l'Atletico Madrid ai rigori. Entrambe le squadre puntano a ottenere un risultato positivo in vista del ritorno al Santiago Bernabéu.

