Tragedia in Russia: 13enne muore trafitta da un giavellotto durante l'allenamento scolastico

Una tragica fatalità ha scosso una scuola sportiva nel Caucaso settentrionale, dove una ragazza di 13 anni è morta colpita da un giavellotto durante un allenamento. Questo drammatico evento sottolinea l'importanza della sicurezza negli sport giovanili e lascia una comunità in lutto per la giovane vita spezzata.

Una ragazzina di 13 anni ha perso la vita in seguito a un tragico incidente avvenuto durante un allenamento di atletica leggera in una scuola sportiva nel Caucaso settentrionale, in Russia. La giovane è stata colpita al volto da un giavellotto lanciato da un compagno di scuola di 16 anni, mentre entrambi si esercitavano sullo stesso campo.

Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente è avvenuto nel villaggio di Priblizhnaya lo scorso mese. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale in condizioni critiche. Nonostante gli sforzi dei medici, la ragazza è deceduta dopo quattro giorni di coma a causa delle gravi ferite riportate.

Leggi anche Russia, crollano due ponti ferroviari al confine con l'Ucraina: almeno 7 morti e decine di feriti

Il Comitato investigativo locale ha avviato un'indagine per accertare le responsabilità dell'accaduto. È emerso che l'allenatore aveva temporaneamente lasciato il campo, lasciando gli studenti senza supervisione. Durante questo periodo, il ragazzo di 16 anni ha lanciato il giavellotto, colpendo accidentalmente la compagna.

La madre della vittima ha denunciato la mancanza di sorveglianza da parte del personale scolastico, affermando che "hanno messo i due ragazzi uno di fronte all'altro sul campo e si sono girati dall'altra parte, nessuno dei docenti guardava". Ha inoltre riferito che il ragazzo avrebbe avvertito la figlia solo dopo aver lanciato il giavellotto, quando ormai era troppo tardi per evitare l'impatto.

Le autorità stanno esaminando la documentazione della scuola sportiva e interrogando testimoni oculari, allenatori e dipendenti per determinare se siano state rispettate tutte le normative sulla sicurezza degli studenti durante le attività sportive.