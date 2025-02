Feyenoord-Milan Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

Dopo la vittoria contro l'Empoli in campionato, il Milan si prepara per l'Europa. Oggi, mercoledì 12 febbraio 2025, i rossoneri affrontano il Feyenoord nell'andata dei playoff di Champions League al Feyenoord Stadium di Rotterdam, con calcio d'inizio alle 21:00.

Nel Milan, grande attesa per Santiago Gimenez, che dopo il primo gol in rossonero sfida subito la sua ex squadra. Conceicao dovrebbe schierare dall'inizio anche i nuovi acquisti Walker e Joao Felix. Senza il messicano, l'attacco olandese sarà guidato da Ueda.

Le probabili formazioni della partita

Feyenoord (4-2-3-1): Bijlow; Read, Trauner, Hancko, Smal; Beelen, Timber; Osman, Milambo, Igor Paixão; Ueda.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà disponibile anche in streaming tramite l'applicazione di Amazon Prime Video.

