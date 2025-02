Sanremo 2025: Tony Effe costretto a rimuovere la collana di 71.000 euro prima dell'esibizione

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2025, il rapper romano Tony Effe si è esibito con il brano "Damme 'na mano", indossando una giacca di pelle aperta sul petto nudo, mettendo in mostra i suoi tatuaggi. Ma poco prima di salire sul palco, gli è stato chiesto di togliere una vistosa collana d'oro che faceva parte del suo outfit. Il gioiello in questione è una catena in oro giallo della collezione HardWear di Tiffany & Co., dal valore stimato di 71.000 euro.

Dopo l'esibizione, Tony Effe ha espresso la sua frustrazione ai microfoni di Rai Radio 2, dichiarando: "Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco. Perché? Chiedilo a loro... Sono arrabbiatissimo". Successivamente, al Dopofestival condotto da Alessandro Cattelan, ha aggiunto: "Per me Sanremo finisce oggi".

La decisione di far rimuovere la collana sembra essere legata alle rigide norme del Festival riguardanti la visibilità di marchi e loghi sul palco. Un episodio simile si era verificato l'anno precedente, quando John Travolta era salito sul palco dell'Ariston con scarpe da ginnastica recanti un logo ben visibile, episodio che aveva portato a una multa da parte dell'Agcom.

Anche la cantante Noemi ha condiviso un'esperienza analoga, raccontando che le è stato chiesto di togliere un collier della collezione Serpenti di Bvlgari prima della sua esibizione, a causa della riconoscibilità del design del gioiello.

