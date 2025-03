Valerio Scanu risponde a Tony Effe: È oggettivo che sia diversamente intonato

Il botta e risposta tra Valerio Scanu e Tony Effe prosegue. Ospite fisso del programma "La volta buona", il cantante sardo, vincitore del Festival di Sanremo 2010, ha replicato alle critiche del rapper romano. Durante la puntata odierna, Scanu ha dichiarato: "È oggettivo che lui sia diversamente intonato".

La querelle è iniziata quando Scanu, intervistato nel programma radiofonico "Maschio Selvaggio" su Rai 2, ha espresso la sua opinione sulle capacità canore di alcuni artisti presenti all'ultimo Festival di Sanremo. Ha affermato: "Andare a Sanremo senza saper cantare? Beh, ve ne sono davvero tanti. Il più emblematico, ma questo lo sa anche lui, è Tony Effe. Non è intonato per niente".

In risposta, Tony Effe ha ricevuto il Tapiro d'oro da "Striscia la notizia" e ha commentato: "Io lavoro tutti i giorni, a differenza di Valerio... Sono passati 15 anni da quando ha vinto Sanremo, cerchiamo di evolverci!". Ha aggiunto: "A parte la stampa e quelli che cag... o il ca... o, tipo sto Valerio Scanu".

Durante l'intervista con Caterina Balivo, Scanu ha precisato: "Lui si è sentito attaccato, ma non l'ho attaccato". Ha aggiunto: "Io dico ciò che penso, che può essere soggettivo e oggettivo, ma è oggettivo che lui sia diversamente intonato. Non mi sembra di aver detto un'eresia". Riguardo al brano "Damme na' mano" presentato da Tony Effe a Sanremo, Scanu ha commentato: "Il brano di Tony Effe non mi dispiace neanche". Alla proposta di Caterina Balivo di cantarlo in trasmissione, Scanu ha risposto ironicamente: "Si, ma mi devo preparare prima, mi serve un mese e mezzo di studio".

La discussione tra i due artisti ha acceso il dibattito sul ruolo dell'autotune nella musica contemporanea e sulle competenze vocali necessarie per esibirsi in eventi prestigiosi come il Festival di Sanremo.

