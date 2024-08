Chi è Zaynab Dosso: La nuova stella della velocità Italiana alle Olimpiadi di Parigi 2024

Zaynab Dosso, la velocista italiana di origini ivoriane, sta catturando l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nata il 12 settembre 1999 a Man, in Costa d'Avorio, e trasferitasi in Italia a soli dieci anni, Dosso ha rapidamente scalato le classifiche dell'atletica italiana e internazionale, diventando una delle promesse più luminose dello sprint azzurro.

Dosso ha iniziato la sua carriera agonistica nel 2016, acquisendo la cittadinanza italiana giusto in tempo per competere agli Europei under 18 di Tbilisi, dove si è piazzata quarta sui 100 metri. La svolta decisiva nella sua carriera è arrivata nel 2019 con la vittoria dei campionati italiani sui 100 metri, seguita da un’importante progressione nel 2021 sotto la guida del tecnico Giorgio Frinolli.

Nel 2022, Zaynab ha stabilito il record italiano sui 60 metri indoor con un tempo di 7”16, superando il precedente record detenuto da Maria Masullo dal 1983. Agli Europei di Monaco di Baviera, ha raggiunto la finale dei 100 metri, classificandosi settima, e ha conquistato un bronzo storico nella staffetta 4x100 insieme a Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese.

Il 2023 è stato un anno straordinario per Dosso: ha eguagliato il record italiano sui 100 metri di Emanuela Levorato, successivamente migliorandolo nel 2024 con un tempo di 11”01, stabilito al meeting di Savona. Questi successi l’hanno portata ai Mondiali indoor di Glasgow, dove ha vinto un bronzo nei 60 metri con il tempo record di 7”02. A giugno 2024, ha aggiunto al suo palmarès un altro bronzo agli Europei di Roma nei 100 metri.

Oggi, alle Olimpiadi di Parigi 2024, Zaynab Dosso gareggia con l’obiettivo di infrangere il muro degli 11 secondi nei 100 metri, un traguardo che, se raggiunto, le permetterebbe di entrare nella storia dell'atletica italiana e di qualificarsi per la finale olimpica, un risultato senza precedenti per una velocista italiana. La sua determinazione e il suo talento fanno sognare un'intera nazione, che spera di vedere Dosso tra le protagoniste della regina delle gare di velocità.

Con il sostegno del suo allenatore e dei suoi cari, Zaynab Dosso è pronta a lasciare il segno a Parigi 2024, con l'obiettivo di portare alto il tricolore italiano nel mondo dello sprint internazionale.