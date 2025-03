Kim Jong-un avverte: le esercitazioni militari USA-Corea del Sud potrebbero scatenare una guerra nucleare

Le esercitazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud, iniziate il 10 marzo 2025, hanno suscitato una forte reazione da parte della Corea del Nord. Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha dichiarato che queste manovre potrebbero portare al primo conflitto nucleare mondiale, definendo le esercitazioni un "ricatto nucleare criminale" da parte degli Stati Uniti.

Le autorità nordcoreane sostengono che tali esercitazioni rappresentano una minaccia crescente e accusano Washington di voler schiacciare la Corea del Nord con armi nucleari, considerandola il "nemico più pericoloso". Secondo Pyongyang, gli Stati Uniti hanno iniziato a trasferire armi nucleari in Corea del Sud, trasformandola in un avamposto per una potenziale guerra nucleare contro il Nord.

La Corea del Nord ha lanciato diversi missili balistici a corto raggio verso il Mar Giallo, come segnale di protesta contro le manovre militari congiunte. Questi lanci rappresentano il quinto test missilistico effettuato dal Nord quest'anno.

Le tensioni nella penisola coreana sono ulteriormente aumentate dopo che due caccia sudcoreani KF-16 hanno erroneamente sganciato bombe su un'area civile durante un'esercitazione preparatoria, causando circa 30 feriti. Questo incidente ha portato alla sospensione temporanea delle esercitazioni con munizioni reali da parte delle forze armate sudcoreane e statunitensi, in attesa di un'indagine approfondita e dell'adozione di misure preventive.

Lanci di missili balistici nordcoreani durante esercitazioni congiunte USA-Corea del Sud - La Corea del Nord ha effettuato il lancio di diversi missili balistici verso il Mar Giallo. Secondo lo Stato Maggiore congiunto della Corea del Sud, i lanci sono stati rilevati intorno alle 13:50 ora locale dalla provincia di Hwanghae. Questo evento coincide con l'inizio delle esercitazioni militari congiunte annuali, denominate 'Freedom Shield', tra Stati Uniti e Corea del Sud, programmate dal 10 al 20 marzo.

