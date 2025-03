Intervento innovativo alle Molinette di Torino ridona la vista a due fratelli

Due fratelli, rispettivamente di 17 e 24 anni, affetti da aniridia congenita, una rara malattia genetica che causa l'assenza totale dell'iride, sono stati sottoposti a un innovativo intervento chirurgico presso l'ospedale Molinette di Torino. La condizione, presente anche nella madre e in altri familiari, era associata a gravi alterazioni oculari, tra cui cataratta e glaucoma progressivo, mettendo a serio rischio la loro vista.

Per prevenire un peggioramento irreversibile, il professor Michele Reibaldi, direttore dell'Oculistica universitaria della Città della Salute e della Scienza di Torino, ha eseguito un triplice intervento su entrambi gli occhi dei pazienti nello stesso giorno. L'operazione ha incluso l'impianto di un dispositivo mininvasivo per ridurre la pressione oculare e arrestare la perdita visiva causata dal glaucoma, la rimozione della cataratta giovanile con l'inserimento di un cristallino artificiale e l'impianto di un'iride artificiale di ultima generazione.

Oltre al recupero della vista, l'intervento ha offerto ai due fratelli la possibilità di scegliere il colore dei propri occhi: il fratello ha optato per una tonalità verde, mentre la sorella ha scelto un marrone scuro. Dopo l'operazione, entrambi hanno riportato un significativo miglioramento della visione e una concreta possibilità di preservare la vista per il futuro.

Il commissario Thomas Schael ha commentato: "Un intervento all'avanguardia che dimostra l'eccellenza delle professionalità e delle tecnologie della Città della Salute e della Scienza. La nostra Azienda è un Dea di terzo livello e può competere con le migliori realtà sanitarie europee". L'assessore regionale alla Sanità ha aggiunto: "Un plauso ai professionisti di Città della Salute e della Scienza per questo intervento così complesso e rischioso. Ai due fratelli un sincero augurio affinché ora possano vedere la vita e il mondo con occhi nuovi".

Intervento innovativo a Torino restituisce l'udito a una donna sorda - Una donna di 57 anni, Carla Marchini Arona, ha riacquistato l'udito grazie a un intervento innovativo eseguito all'ospedale Molinette di Torino. L'operazione, durata circa 10 ore, ha comportato la rimozione di un neurinoma dell'acustico, un tumore benigno del nervo vestibolare, e l'installazione di un impianto di elettrodi cerebrali (ABI - Auditory Brainstem Implants) per stimolare direttamente i nuclei cocleari nel cervello.

Atalanta-Torino: orario, formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming - L'Atalanta, reduce dal pareggio in Champions League contro il Barcellona, affronta oggi, sabato 1 febbraio 2025, il Torino al Gewiss Stadium di Bergamo. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18:00. Attualmente, i nerazzurri occupano il terzo posto in Serie A con 46 punti, mentre i granata sono decimi con 26 punti.

Sordità profonda: tecnica chirurgica robotica innovativa per neonati all’ospedale Martini di Torino - Una tecnica di chirurgia robotica otologica di precisione, applicata per la prima volta in ambito pediatrico in Italia presso l’ospedale Martini di Torino, ha restituito la speranza di sentire a sei neonati con meno di un anno di età affetti da sordità profonda.