Intervento innovativo a Torino restituisce l'udito a una donna sorda

Una donna di 57 anni, Carla Marchini Arona, ha riacquistato l'udito grazie a un intervento innovativo eseguito all'ospedale Molinette di Torino. L'operazione, durata circa 10 ore, ha comportato la rimozione di un neurinoma dell'acustico, un tumore benigno del nervo vestibolare, e l'installazione di un impianto di elettrodi cerebrali (ABI - Auditory Brainstem Implants) per stimolare direttamente i nuclei cocleari nel cervello.

La paziente aveva iniziato a perdere l'udito all'età di 25 anni a causa di un'otosclerosi all'orecchio destro, una patologia che si è evoluta rapidamente interessando anche l'orecchio interno. Negli ultimi anni, non riusciva più a percepire le parole, neppure con l'uso di protesi acustiche, nonostante un precedente intervento chirurgico. Successivamente, è stato diagnosticato un grosso tumore benigno del nervo vestibolare sull'orecchio sinistro, noto come neurinoma dell'acustico, che ha causato intense vertigini e portato alla sordità completa.

Inizialmente, la paziente è stata sottoposta a un intervento per il posizionamento di un impianto cocleare all'orecchio destro. Successivamente, è stata eseguita la rimozione totale del tumore all'orecchio sinistro, durante la quale è stato impiantato un dispositivo che stimola direttamente i nuclei cocleari nel cervello (ABI). Questo approccio combinato ha permesso alla paziente di recuperare l'udito e migliorare significativamente l'equilibrio, grazie alla stimolazione uditiva elettrica di entrambe le orecchie.

Attualmente, Carla è in grado di sostenere conversazioni normali e ha ripreso le sue attività quotidiane, come guidare, andare al mare e ballare. Questo caso rappresenta un unicum a livello globale ed evidenzia i risultati soddisfacenti della stimolazione bilaterale elettrica bimodale, offrendo nuove speranze a pazienti con condizioni complesse.

