Anticipazioni Amici puntata del 2 marzo 2025: ospite Giorgia

Oggi, domenica 2 marzo 2025, alle 14:00 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di "Amici" di Maria De Filippi. In vista della fase serale del talent show, nove alunni cercheranno di conquistare la maglia oro. I cantanti in gara sono: Chiamamifaro, Deddè, Luk3, Senza Cri, Trigno e Vybes; mentre i ballerini sono: Dandy, Daniele e Raffaella.

La puntata vedrà la partecipazione di ospiti speciali provenienti dal Festival di Sanremo 2025. Giorgia sarà presente come giudice della gara di canto e si esibirà con il brano "La cura per me", presentato al Festival. Inoltre, il duo indie-pop Coma_Cose proporrà la canzone "Cuoricini", mentre Francesca Michielin presenterà "Fango in paradiso".

Durante la registrazione della puntata, Raffaella ha ottenuto la maglia oro per il ballo dopo tre esibizioni, nonostante un recente infortunio. Anche Chiamamifaro ha conquistato l'accesso al serale, classificandosi al primo posto nella gara di canto. Al contrario, Trigno, Vybes e Senza Cri non sono riusciti a convincere i professori e non hanno ottenuto la maglia oro.

La fase serale di "Amici" si avvicina e la competizione tra gli alunni si fa sempre più intensa. La puntata di oggi promette emozioni e colpi di scena, con esibizioni di alto livello e la presenza di ospiti d'eccezione.

