Tritacarne alle madri dei soldati russi caduti: polemica in Russia per il regalo choc

Funzionari del partito Russia Unita hanno donato tritacarne alle madri dei soldati russi caduti in Ucraina in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Le immagini diffuse mostrano i funzionari sorridenti mentre consegnano i doni, accompagnati da fiori, alle madri dei militari.

Il termine "tritacarne" è spesso utilizzato per descrivere le tattiche militari russe caratterizzate da pesanti perdite umane, in cui piccoli gruppi di soldati vengono inviati in attacco in successione, con l'obiettivo di logorare e sopraffare le truppe ucraine. Questo ha suscitato immediate reazioni online, con molti che hanno definito il gesto "vergognoso" e "inappropriato" .

La sezione locale del partito a Polyarniye Zori ha respinto le critiche, definendole "interpretazioni crudeli e provocatorie". Il sindaco Maxim Chengayev, presente alla consegna dei doni, ha dichiarato che i tritacarne non erano previsti inizialmente, ma che "una donna li ha richiesti, e ovviamente non abbiamo potuto dire di no" .

Successivamente, il partito ha pubblicato un video in cui una madre ringraziava per i regali, confermando di aver richiesto personalmente un tritacarne per necessità. Le perdite russe in Ucraina rimangono ufficialmente non quantificate, sebbene i media indipendenti parlino di molte decine di migliaia di morti.

Il sito web russo Mediazona e il servizio russo della BBC hanno dichiarato il mese scorso di aver identificato i nomi di 91.000 soldati russi uccisi, ma hanno aggiunto che il bilancio effettivo sarebbe probabilmente "notevolmente più alto". Alla fine del 2024, l'allora segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha parlato di 700.000 soldati russi uccisi o feriti. Anche le perdite ucraine sono ingenti. A febbraio, il presidente Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato che più di 46.000 soldati ucraini sono stati uccisi e circa 380.000 feriti. I resoconti dei media basati su fonti occidentali hanno stimato le vittime militari ucraine tra 50.000 e 100.000.

Ucraina colpita da attacchi russi: almeno 25 morti; gli Stati Uniti bloccano la task force del G7 sulla 'flotta ombra' russa - Nelle ultime ore, l'Ucraina ha subito una serie di attacchi aerei russi che hanno provocato almeno 25 morti. A Dobropillia, nella regione di Donetsk, undici persone sono state uccise e 40 ferite, tra cui sei bambini, a causa di due missili che hanno colpito un centro commerciale e otto edifici residenziali.

Orban avverte: L'Europa finirà in rovina se continuerà a finanziare la guerra in Ucraina - Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, ha lanciato un monito riguardo al continuo sostegno finanziario dell'Unione Europea all'Ucraina, affermando che tale politica potrebbe portare l'Europa alla rovina. Durante un'intervista alla radio nazionale, Orban ha sottolineato che, con l'incertezza sul proseguimento degli aiuti finanziari da parte degli Stati Uniti, gli altri 26 Paesi membri dell'UE potrebbero non essere in grado di sostenere la guerra fino alla fine.

Vertice UE straordinario sull'Ucraina: rischio di veto e divisioni interne - Oggi si terrà a Bruxelles un Consiglio Europeo straordinario dedicato alla situazione in Ucraina e alla difesa europea. Questo incontro, convocato dal presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, rappresenta il primo vertice a 27 dopo l'accelerazione impressa dall'amministrazione Trump nei tentativi di porre fine al conflitto in Ucraina, che dura da oltre tre anni.